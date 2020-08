MPB, funk e rap: confira cinco lançamentos musicais da semana

Gal e Rubel

Em fevereiro passado, os cantores Gal Costa e Rubel se apresentaram na Fundição Progresso, no Rio e fizeram um dueto para interpretar a canção Baby, de Caetano Veloso, que agora ganha lançamento pela gravadora Biscoito Fino. "A gravação captou muito bem o clima amoroso daquela noite na Fundição Progresso, com plateia lotada de gente jovem e animadíssima. Rubel entrou no meu show pra cantar ‘Baby’ comigo. Foi nosso primeiro encontro artístico. Fiquei contente com o resultado do clipe e de poder trabalhar com ele, um compositor novo e jovem, construindo uma carreira muito coerente na música popular brasileira", conta Gal.

“Se me contassem há dez anos que isso aconteceria, diria que é mentira. Cantar com a Gal Costa é um sonho maior do que os que tive coragem de sonhar. Pisar naquele palco é como pisar no território sagrado que é a Música Popular Brasileira, amparado pelo bom humor, o carinho, a atenção e a generosidade com que ela me recebeu”, afirma Rubel.

Ouça em https://orcd.co/galcostarubelbaby e veja o clipe em https://youtu.be/Zt3NLPxPeWc

Letrux

No clipe da canção Vai Brotar, a cantora intrepreta uma entidade da natureza, para falar contra as agressões e em defesa dos povos nativos. Gravado durante o isolamento social, é o terceiro clip do disco Aos Prantos, lançado em março.

A canção, composta em parceria com Arthur Braganti, coprodutor do disco e tecladista da banda, ganhou uma leitura audiovisual sombria, onde mulheres e a natureza explodem em revanche, fogo e dança. A produção foi gravada por um grupo mínimo quarentenado em um sítio agroflorestal na serra de Itaipava.

Quem assina o roteiro é o diretor Hilnando SM, que conta com a artista Liana Nigri na direção de arte, figurino e adereços. Apoio dos anfitriões Marina Rozenthal, do Estúdio Forno, na locação e produção de arte com João Chataignier, que assina a fotografia junto com Dudu Mafra, ambos da produtora ACME. Veja no canal de Letrux no Youtube .

Lívia Mattos

A sanfoneira e compositora comanda o clipe Olhos de Tereza, faixa de seu mais recente álbum, Vinha da Ida. Filmado no Recôncavo baiano, o clipe é uma bela homenagem de Lívia aos avós Tereza e Roque.

Lívia conta que “o nome dela é Terezinha...'Tereza' é quase como um apelido, é como meu avô, seu Roque, a chama carinhosamente”. Ambos conduzem o clipe - no alto dos seus 87 anos de idade e 68 anos de casados. A opção conceitual da artista não aparecer no clipe é uma forma de destacar uma narrativa pautada em idosos, saudando a quem veio antes e abriu caminhos. Veja em https://www.youtube.com/watch?v=F9_B2kDp9gg&feature=youtu.be

Vandal

O rapper baiano estreou ontem seu projeto de remixs em parceria com produtores musicais baianos que movimentam a cena alternativa local. A primeira produção é Mimimih, com o DJ e produtor musical Lord Breu.

"Essa é uma possibilidade de levar novos beats para minhas músicas, numa pegada mais próxima do samba, do pagode, do kuduro e do eletrônico. Estou usando a quarentena para me reinventar e essa collab representa muito esse momento. Teremos ainda mais dois lançamentos, um com TelefunkSoul e outro com Dj Raiz”, destaca o rapper.

Ouça em https://open.spotify.com/album/3GunVXzmn634QLFJRuUcDw?si=LtbqW1NTSP2FCsWE6kB6fQ#login.





DJ JS

Lembram dos sucessos Sentadão e Tudo Ok? Pois o DJ pernambucano JS O Mão de Ouro, responsável por estas e outras batidas empolgantes, criou uma versão brega funk para a 5ª Sinfonia de Beethoven, uma homenagem da gravadora Warner pelos 250 anos do compositor alemão Ludwing van Beethoven (1770-1827). Com certeza é Beethoven como você nunca ouviu. Disponível em https://lnk.to/5sinfoniaJS.