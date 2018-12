MPF envia para MP do Rio relatório do Coaf que cita ex-assessor de Flávio Bolsonaro

A investigação sobre a movimentação de R$ 1,2 milhão da conta do ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro, Fabrício José de Queiroz, foi encaminhada pela Procuradoria da República do Rio de Janeiro para a esfera estadual. Um promotor vinculado ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro será responsável por realizar procedimento para apuração, caso ache necessário. Segundo o jornal El País, a mudança aconteceu porque o órgão de investigação local raramente atua em grandes investigações envolvendo agentes públicos, sendo mais relevante sua atuação contra o narcotráfico.

Foi revelado na semana passada, pelo jornal O Estado de S. Paulo, um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que apontou que um policial militar que era motorista e segurança do deputado Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), teria movimentado "atipicamente" 1,2 milhão de reais em suas contas.

Queiroz, como policial lotado na assessoria parlamentar do gabinete de Flávio, recebia pouco mais de R$ 21 mil por mês. Em um ano ele teria de ter uma movimentação de aproximadamente R$ 252 mil, valor 4,7 vezes inferior ao movimentado por ele. Também foi constatado que o policial depositou R$ 24 mil em cheques para a esposa do presidente eleito e madrasta de Flávio, Michele Bolsonaro. O ex-assessor também recebeu transferências bancárias de outros sete servidores da (Alerj) que passaram pelo gabinete de Flávio Bolsonaro.

Na Operação Furna da Onça o nome de Queiroz se tornou alvo da apuração, um desdobramento da Lava Jato, que no dia 8 de novembro resultou na prisão de dez deputados estaduais suspeitos de receberem uma mesada ilegal dos governos de Sergio Cabral e de Luiz Fernando Pezão (ambos do MDB e que também estão presos).

Com o desenrolar dessa operação, a Coaf passou a monitorar movimentações financeiras de servidores da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro e constatou que 22 deles movimentaram juntos a quantia de 200 milhões de reais. Dentre estes que tiveram uma movimentação atípica, estava o policial militar. Flávio Bolsonaro não está entre esses investigados. Os nomes dos demais funcionários e ex-servidores não forma divulgados.

A justificativa utilizada pela Procuradoria da República no Rio para transferir as apurações para a esfera estadual é a de que na relação do COAF não havia nenhum de seus alvos. “Como o documento indicava a existência de movimentações atípicas de outras pessoas que não eram alvos da referida operação, o MPF na 2ª Região (RJ/ES), diante da ausência de indícios que justificassem alguma apuração em âmbito federal relacionados a tais nomes, remeteu o material ao MP/RJ, para que o órgão apure eventuais ilícitos de competência estadual cometidos na Alerj”, declarou a procuradoria em nota emitida na noite desta segunda-feira.

Bolsonaro deu uma breve explicação, no sábado, sobre os valores que entraram nas contas da sua mulher. Segundo ele, seria parte do pagamento de um empréstimo feito por ele ao policial, de quem é amigo há 34 anos. Não há manifestações do ex-assessor até o presente momento.

Jair declarou à imprensa, no sábado, que emprestou R$ 40 mil ao policial e dividiu esse pagamento em dez cheques de R$ 4 mil. Solicitou que os valores fossem depositados na conta da sua esposa, Michele, porque ele nem sempre consegue ir ao banco e que não declarou esse empréstimo à Receita Federal. “Se eu errei, eu arco com a minha responsabilidade perante o fisco. Não tem problema nenhum”, disse Jair Bolsonaro.

"Um dos assessores repassou R$ 800 (ao Queiroz). Outro R$ 1.500. Duas passaram valor idêntico, não sei nem o que é isso, R$ 2.300. Os três repasses... Repasses não, os depósitos mais altos foram as filhas e as esposas (que fizeram)", afirmou Bolsonaro aos jornalistas na porta de sua casa, no Rio.

As famílias eram bem próximas, tanto que a filha do ex-assessor, chamada Nathalia, chegou a trabalhar no gabinete de Jair Bolsonaro em Brasília. Pai e filha foram exonerados de seus cargos comissionados em 15 de outubro, dois dias antes de a Procuradoria da República ingressar com os pedidos de prisão da Operação Furna da Onça.

*Colaborou Anuska Valença, participante da 13ª turma do programa Correio de Futuro, com supervisão da repórter Amanda Palma