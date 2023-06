MPT abre inquérito para apurar morte de homem atingido por lâmina de roçadeira

O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou inquérito civil nesta quarta-feira (7) para apurar a morte de Elidison Silva do Nascimento que foi atingido por uma peça de roçadeira de trator. O acidente aconteceu entre as localidades de Urubu e Limões, município de Senhor do Bonfim, no norte baiano.

A morte ocorreu na última segunda-feira (5), quando servidores realizavam o serviço de roçagem nas margens da estrada vicinal, localizada entre a fazenda Urubu e fazenda Limões.

Segundo a prefeitura da cidade, Elidison e outro morador teriam se aproximado para acompanhar mais de perto o trabalho da roçadeira, quando em um dado momento, o parafuso que segurava as laminas se desprendeu da máquina e a peça chamada de 'facão' acabou atingindo a cabeça de Elidison. A filha de Elidilson, no entanto, afirmou que o pai foi atingido quando voltava para casa e se encontrava na zona de segurança indicada pelo condutor do trator.

O MPT deverá solicitar informações dos órgãos que atuam no caso, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e principalmente Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA), órgão de fiscalização que em casos de acidentes de trabalho fatais realiza perícia para verificar o cumprimento das normas regulamentadores de saúde e segurança do trabalho específicas para este tipo de atividade econômica.

Segundo a TV Bahia, a máquina não estava no local do acidente quando a polícia chegou. A perícia foi realizada posteriormente. O corpo de Elidison Nascimento foi enterrado na manhã desta terça-feira (6).