MPT abre inquérito para apurar morte de operário em Porto Seguro

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu nesta segunda-feira (17) um inquérito civil para apurar os aspectos trabalhistas da morte de um operário no sábado, em Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia. Noel Nascimento do Espírito Santo, 28 anos, morreu quando trabalhava em uma obra de uma empresa de construção civil que presta serviço para a prefeitura de Porto Seguro.

Em nota, o MPT da Bahia diz que já está buscando informações junto aos órgãos que atenderam a ocorrência para ajudar no inquérito.

As primeiras informações são de que o operário se acidentou em uma máquina de fazer concreto, sofrendo múltiplas fraturas. Socorrido ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. A empregadora, que ainda não se pronunciou, será convocada pelo MPT para prestar mais esclarecimentos.

Esta é a quinta morte por acidentes de trabalho registrada na Bahia somente este ano, segundo balanço do MPT. Entre 2010 e 2021 o número de acidentes de trabalho cresceu 470% no estado, passando de 1.133 casos, em 2010, para 6.469, em 2021.

O MPT, ao lado da Secretaria da Saúde do Estado e da Universidade Federal da Bahia (Ufba), realiza este mês uma campanha de alerta à sociedade para a necessidade de reverter essa situação. Um evento marcará dia 28 de abril, às 14h, o lançamento de um livro sobre o tema no auditório do MPT, no Corredor da Vitória.