MPT abre inquérito para apurar morte de pedreiro em desabamento de varanda

O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou na terça-feira (16) um inquérito para apurar o acidente que causou a morte de um pedreiro após a varanda do imóvel onde trabalhava desabar na Rua Colômbia, no bairro de Jardim Nova Esperança, em Salvador.

O nome do trabalhador ainda não foi divulgado. A Defesa Civil informou que o imóvel de três andares em que o homem trabalhava é uma construção irregular.

O MPT vai investigar as responsabilidades trabalhistas pelo acidente e reunir informações que identifiquem as circunstâncias que levaram à morte do trabalhador.

Serão solicitadas inicialmente informações à Superintendência Regional do Trabalho (SRT-BA), que deve periciar o local e produzir relatório. Também poderão ser usadas informações de outros órgãos, como Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros.

O caso

Um homem morreu após ser atingindo por desabamento de varanda, no início da tarde da última sexta-feira (12), no bairro Jardim Nova Esperança em Salvador.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) acompanhou a ocorrência em que uma varanda do segundo andar de um imóvel, construída irregularmente, desabou atingido uma pessoa do sexo masculino, que acabou morrendo. O homem trabalhava na construção da varanda quando a estrutura se desprendeu do restante da casa junto com a vítima.

Uma viatura do Salvar, sediada no 3º GBM, e da Polícia Militar se deslocaram para o local.

A vistoria da Codesal constatou risco construtivo, decorrente de irregularidades funcionais ou de estabilidade na edificação, e isolou a área. A Sedur fez demolição das partes remanescentes para depois as pessoas terem acesso as suas moradias. No local, habitam nove famílias. Foi solicitado ainda apoio da Coelba e da Limpurb.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver populares se mobilizando para socorrer a vítima.