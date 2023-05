MPT apura caso de homofobia denunciada por funcionário em loja de móveis em Salvador

Após o influenciador baiano afirmar ter sofrido homofobia na loja de móveis em que trabalhava, em Salvador, o Ministério Público do Trabalho (MPT) passou a apurar o caso. O órgão instaurou procedimento de ofício a partir da denúncia feita através das redes sociais no domingo (21).

No relato, Jeferson Moreira Santos, que usa o perfil @baiano_santos_, alega ter sofrido agressões, xingamentos e perseguição por ser homossexual. O ex-funcionário disse ter sido demitido por justa causa pela Jacaúna Móveis, mesmo após denunciar os fatos em canais internos da empresa em que trabalhava, sem qualquer resposta. Em nota ao MPT, a empresa negou os fatos e lembrou que "calúnia é crime."

"O MPT vai avaliar inicialmente se há elementos para justificar uma atuação do órgão ou se a situação se enquadraria apenas em uma ação individual perante a Justiça do Trabalho. Para verificar essa situação, será necessário ouvir o denunciante e o sindicato da categoria, além da empresa envolvida, que não terá o nome revelado pelo MPT até que as investigações apontem para a real participação da pessoa jurídica no caso", diz nota.

Denúncia

De acordo com Jeferson, o gerente o perseguia no trabalho, e muitas vezes, o chamou de “florzinha”, “maricas” e outros termos de cunho homofóbico. Ele disse que chegou a enviar e-mail para a diretoria sinalizando o ocorrido, mas nenhuma atitude foi tomada. O início das ofensas teria começado há cinco anos.

"No último dia 26, imediatamente após a minha chegada na loja, o gerente, Sr. Gustavo, me chamou de moleque e em seguida começou a me agredir com palavras até que partiu para agressão física. Ele me agrediu fisicamente dentro da loja e me aplicou uma justa causa", denunciou.

O vídeo mostra Jeferson fugindo do homem e mostrando móveis quebrados. "Trabalhei numa empresa 14 anos e de cinco anos para cá minha vida mudou por causa desse gerente. Sofri piadas homofóbicas, brincadeiras fora de hora, ataques homofóbicos, perseguição, e o último foi agora em dezembro quando ele fez uma brincadeira fora de hora na confraternização da empresa e quase me agrediu", explicou na filmagem. Ele disse que o processo criminal decorrente da lesão corporal e injúria já está com audiência marcada, assim como o processo trabalhista.

De acordo com o MPT, não havia registro da denúncia até a manhã desta segunda-feira (22), mas o procedimento foi instaurado após a publicação do vídeo. Em nota ao órgão, a empresa nega os fatos e lembra que calúnia é crime.

"O MPT vai avaliar inicialmente se há elementos para justificar uma atuação do órgão ou se a situação se enquadraria apenas em uma ação individual perante a Justiça do Trabalho. Para verificar essa situação, será necessário ouvir o denunciante e o sindicato da categoria, além da empresa envolvida, que não terá o nome revelado pelo MPT até que as investigações apontem para a real participação da pessoa jurídica no caso.", diz nota.

A Jacaúna Móveis foi procurada, e afirmou que a marca não pratica nem compactua com nenhum tipo de preconceito e discriminação e está colaborando com a Justiça, onde parte do processo segue em sigilo.

Veja vídeo do influencer: