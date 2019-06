Mucugê: Sem badalação, São João segue fiel à tradição

Você sabia que o nome que batiza a cidade de Mucugê é também nome de fruta? A histórica localidade da Chapada Diamantina é um dos destinos mais procurados para quem gosta de uma festa junina sossegada, bem distante da badalação. O mais novo episódio da websérie especial São João na Estrada conta mais detalhes da festa que segue fiel à tradição. Por lá, a festa começou no dia 15 e vai até dia 23.

Mucugê é a segunda cidade da websérie que o CORREIO lançou nesta segunda-feira (17). Durante toda a semana, serão publicados vídeos com os outros destinos do especial São João na Estrada, que visitou também as cidades de Senhor do Bonfim, Amargosa, Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus.

