Mucuri: homem é preso em flagrante após agredir companheira com facão

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso em flagrante neste sábado (21) após agredir sua companheira com um facão. O crime aconteceu no distrito de Itabatã, na cidade de Mucuri, no sul da Bahia.

O flagrante foi feito por agentes da 89ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Mucuri).

Os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e, na residência, encontraram a mulher com vários ferimentos pelo corpo.

O agressor foi conduzido à 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Teixeira de Freitas).

