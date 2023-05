Mudança tributária eleva ICMS do gás de cozinha em 37,7%

Não é tão simples

Representante das principais distribuidoras de GLP do país, o Sindigás emitiu um alerta para possíveis aumentos no custo do gás de cozinha a partir de maio, com a adoção do sistema monofásico do ICMS. Essa é uma daquelas querelas tributárias que podem causar impacto direto na vida de todo mundo. Em tese, a mudança deve simplificar a cobrança do tributo, entretanto o sindicato emitiu uma nota alertando que há, inclusive, a possibilidade de aumento de 11,9% na mordida. O valor médio cobrado no Brasil é de R$ 14,60 e deve passar para R$ 16,34. Entretanto, a alta deve chegar a 84,5% no caso do Mato Grosso do Sul. Aqui na Bahia, o cálculo é de um aumento de 37,7%, estima o Sindigás – diferença entre os R$ 11,87 cobrados atualmente e os R$ 16,34 previstos. Em apenas quatro estados, o efeito da mudança deverá ser o de redução na tributação: Acre, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Santa Catarina. Isso porque cobravam valores acima dos R$ 16,34 e agora terão que reduzir a incidência.

Mercado quente

Após as vendas de 100% do Alive Vitória poucas horas após o lançamento, a Leão Engenharia, Grupo Civil e Dona Empreendimentos apostam no Alive Horto, na região do Horto Boulevard. A expectativa é de um volume geral de vendas (VGV) de aproximadamente R$ 60 milhões numa das regiões mais buscadas no mercado imobiliário baiano atualmente. Inspirado em um novo perfil de morador e de investidor, o Alive Horto é um quarto e sala de alto padrão. O residencial conta com 90 apartamentos, cinco por andar, com até 40 metros quadrados. O início das obras está previsto para ainda este ano.

Conta salgada

O Sistema S do Comércio calcula que a retirada de 5% da contribuição das empresas do setor para financiar a Embratur deve representar a redução de 951 matrículas em educação básica e a perda de 4.486 vagas gratuitas de ensino técnico na região Nordeste, além de quase 700 empregos diretos perdidos. Em nota, o Sesc e o Senac defendem o programa emergencial para fomentar o setor de eventos no país. Só não querem pagar essa conta...

Homenagem

O baiano Norberto Odebrecht será homenageado pela Associação Comercial da Bahia com um quadro, pintado pelo artista Henrique Passos, na galeria da entidade ao lado de figuras como Rômulo Almeida, Luiz Tarquínio, Octávio Mangabeira, Clemente Mariani e Bernardo Martins Catharino. O retrato do empresário será colocado na Sala do Conselho Superior da entidade na terça-feira. Ao longo de sua história de 79 anos, o grupo criado em 1944 por Norberto Odebrecht foi responsável pela execução de mais de 2.900 obras de grande porte em mais de 30 países ao redor do mundo, a exemplo de usinas hidrelétricas, térmicas e nucleares, pontes, viadutos, túneis, linhas de metrô e trens urbanos, aeroportos, portos, ferrovias, refinarias, obras industriais e de mineração. Norberto também criou e sistematizou uma tecnologia empresarial reconhecida mundialmente, a TEO – Tecnologia Empresarial Odebrecht, além de uma fundação social que há décadas fortalece jovens na zona rural de 11 municípios baianos.

Dia das Mães

O Salvador Shopping e o Salvador Norte estimam um incremento entre 12% e 15% nas vendas para o período do Dia das Mães, em relação à mesma data no ano passado. Os centros de compras se preparam para dias movimentados que vão atrair as famílias com eventos gratuitos e promoções de “Compre e Ganhe” nos canais de vendas on-line.

Conselheiro

Rafael Valverde, CEO da Eolus, foi eleito para o Conselho de Administração da ABEEólica - Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias.