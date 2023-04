Mudei de Nome arrasta foliões na ‘Volta do Dique’ neste domingo (2)

A banda Mudei de Nome arrastou uma multidão para dar a volta no Dique do Tororó, neste domingo (2). A apresentação do grupo, formado por Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Magary Lord e Jonga Cunha, fez parte das festividades pelos 474 anos de Salvador e animou o público com ritmos variados. O sol forte não intimidou os foliões e os vendedores ambulantes aproveitaram as vendas.

O grupo começou a apresentação com dois clássicos. Primeiro, ‘Muito Obrigado Axé’, canção de Carlinhos Brown famosa nas vozes de Ivete Sangalo e Maria Bethânia, e depois, ‘Selva Branca’, eternizada pela banda Chiclete com Banana. O servidor público Daniel Silva, 36 anos, e a esposa dele, Ana Vitória, 34, disseram estar animados com o aniversário da cidade.

“A gente esteve no show de Mariene de Castro, de Jammil e fomos ao Parque da Cidade no dia que também estava tendo evento. Estivemos em uma apresentação do Mudei de Nome, na Boca do Rio, no ano passado, gostamos e por isso estamos aqui, para sentir saudade do carnaval”, brincou Daniel.

A apresentação dos artistas no pranchão e os ritmos fizeram os foliões lembrarem da folia de Momo, e muitos apostaram em acessórios para combinar como óculos escuros personalizados, camisetas e glitter. O ponto de partida foi as imediações da Arena Fonte Nova, e o acesso ao estacionamento que fica em frente ao estádio ficou congestionado.