Mugni quer Bahia ligado contra o Vila Nova: 'Não podemos ganhar antes do jogo'

Depois de 35 jogos na Série B, o Bahia mantém a expectativa para confirmar o acesso à primeira divisão. Neste sábado, contra o Vila Nova, na Fonte Nova, o Esquadrão terá a chance de concretizar o objetivo. Para isso, precisa vencer e torcer por tropeços de Sport, Criciúma e Sampaio Corrêa na rodada.

Apesar da ansiedade para garantir o retorno à elite depois de uma temporada que começou de forma conturbada com as eliminações na Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, o meia Lucas Mugni pede calma para que o time consiga fazer bem o seu papel dentro de campo.

"É entender que, mesmo ganhando, não depende 100% de nós. Então essa expectativa de acesso não deve ser criada. A expectativa é para vencer. Acabou o jogo, se deu para subir, beleza. Se não deu, temos mais um jogo para conseguir o objetivo. A gente só vai ficar feliz quando conseguir o objetivo. Por isso temos que trabalhar e manter o foco jogo a jogo", afirmou o jogador.

Diante de um jogo tão decisivo, Mugni alerta para os perigos que o duelo pode criar para o Esquadrão. Na análise dele, a equipe precisa repetir o que já vem fazendo nos jogos em casa e se doar ao máximo para conquistar o triunfo.

O argentino explica que o tricolor não pode subestimar o adversário e lembra que o time passou sufoco no empate por 2x2 com o Operário por ter colocado uma carga de pressão desnecessária na busca pelo triunfo. Apesar de estar praticamente livre do rebaixamento, o Vila Nova tem a segunda melhor campanha do returno do Brasileirão, atrás apenas do Ituano.

“Vai ser difícil. Eles estão jogando a sua própria tabela, trabalham bem, o segundo turno deles é muito bom. Não temos que vencer o jogo antes do jogo. Acho que isso aconteceu contra o Operário, vencemos antes do jogo e tomamos dois gols, sofremos muita pressão, a gente não esperava. E isso não pode acontecer. Temos que fazer um jogo igual ao do Brusque. Sabíamos a posição deles na tabela, mas fizemos o nosso jogo. Temos que entrar em campo respeitando o Vila Nova, mas fazendo a nossa parte”, analisou.

Liderança

No Bahia desde a temporada passada, Lucas Mugni é uma das referência do atual elenco e teve participação importante na campanha da equipe durante a Série B. Questionado sobre a expectativa individual de colocar o Esquadrão de volta à Série A após ter sido rebaixado em 2021, ele conta que está se doando ao máximo para garantir o acesso.

“Já entrou um pouco dessa expectativa na minha cabeça, mas eu sou um cara que não gosto de criar expectativa. Coloco na minha cabeça o que eu quero, que é jogar, fazer, gols, subir. Esqueço de tudo e trabalho para isso. Cabe também para as pessoas. O torcedor quer que o time suba, vamos apoiar. Cada um fazendo a sua parte. Como eu quero subir, me doo ao máximo e depois deixo para o que acontecer.