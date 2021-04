Muita ação no trailer do nono filme de Velozes & Furiosos

Depois de arrecadar mais de 5 bilhões de dólares em todo o mundo, a franquia Velozes e Furiosos apresenta seu nono capítulo. Agora, Dom Toretto (Vin Diesel) está tentando viver uma vida tranquila com Letty (Michelle Rodriguez) e seu filho, Brian, mas essa paz será destruída com o perigo que está surgindo. Dom será assombrado pelos erros do seu passado, sendo obrigado a confrontar seus pecados para salvar aqueles que ele mais ama. Por sorte ele não terá que lidar com isso sozinho. Sua equipe se reúne para impedir um plano vilanesco que ameaça todo mundo, comandado por um assassino que também manda muito bem no volante, Jakob (John Cena), o irmão de Dom.

Velozes e Furiosos 9 é dirigido por Justin Lin, o mesmo diretor que comandou os filmes 3, 4, 5, e 6 da franquia. O longa se passará em várias cidades do mundo, indo desde Londres até Tóquio, passando pela América Central, Edimburgo e até mesmo Azerbaijão e Tiblísi. O filme também trará a ressureição de velhos amigos, o retorno de grande inimigos e o que é descrito como a história sendo reescrita, com a família Toretto sendo desafiada por uma ameaça nunca vista antes.

Diesel e Lin fizeram questão de colocar imagens do personagem de Paul Walker, Brian O'Conner, num momento em que Dom relembra o passado. A cena - que resgata a última aparição do personagem na saga, no fim do Velozes & Furiosos 7 - foi uma maneira de honrar o ator, morto em 2013, num acidente de carro.

"Isso é uma questão constante e algo que eu sempre pretendo ser muito respeitoso. O fato de que Brian O'Conner está vivo neste universo precisa ser tratado", disse o cineasta à EW. "Estamos tratando este filme como o primeiro de um último capítulo, e isso é algo que precisamos considerar, como podemos mostrar sua presença de modo respeitoso".

Velozes & Furiosos 9 tem estreia marcada para 25 de junho nos EUA. No Brasil, o longa ainda não tem data de estreia confirmada.