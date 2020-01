'Muito bom tecnicamente', diz Zidane sobre Reinier, ex-Flamengo

Um dia depois do anúncio da contratação do meia-atacante Reinier junto ao Flamengo, o técnico do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, finalmente pôde falar sobre a jovem promessa do futebol brasileiro de apenas 18 anos. O ex-jogador elogiou o atleta e disse que ele é o futuro do clube. "É do Real Madrid, é o futuro, mas ainda não está com a gente, então é preciso ir passo a passo", declarou.

Em entrevista na semana passada, Zidane evitou comentar sobre Reinier, já que a contratação ainda havia sido oficializada. Fato que aconteceu nesta segunda-feira, um dia depois do brasileiro completar 18 anos de idade. Nesta terça, em coletiva na véspera do confronto pela Copa do Rei contra o Unionistas de Salamanca, da terceira divisão, o assunto foi amplamente abordado.

"Bem, não sabemos. O que sabemos é que agora é um atleta do Real Madrid, é o seu futuro. Mas ainda não está com nós e ainda é preciso ir passo a passo. A ideia, como sempre, é ser um atleta de futuro. Quando chegar aqui, vamos ver o que faremos. Mas, a princípio, será um nome do Real Madrid Castilla", disse o treinador, falando do time B merengue, que joga a terceira divisão espanhola.

Os espanhóis desembolsaram 30 milhões de euros (R$ 140 milhões) para contar com o garoto do Flamengo. A atitude do Real Madrid com Reinier é a mesma tomada com as demais joias contratadas pelo clube recentemente. Os atacantes Vinicius Junior e Rodrygo também passaram pelo Real Madrid B em suas chegadas à Espanha.

"Como todos os jogadores brasileiros, ele é muito bom tecnicamente, é sua principal qualidade", completou Zidane, que afirmou ter visto vídeos de Reinier, mas que prefere esperar para vê-lo ao vivo. "Vou esperar que chegue aqui para que a gente o conheça como fizemos com Vinicius (Junior), Rodrygo e (Eder) Militão".

Reinier atualmente disputa o Pré-Olímpico na Colômbia com a seleção brasileira e se apresentará ao Real Madrid após o torneio, que tem o término marcado para o dia 9 de fevereiro.