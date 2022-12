'Muito decepcionado', jogador não volta aos treinos após Copa

A Copa do Mundo acabou há praticamente um mês para o País de Gales. A seleção deu adeus à competição no Catar ainda na primeira fase, depois de uma derrota por 3x0 para a Inglaterra no dia 29 de novembro. Mas, mesmo após terem se passado quase 30 dias, a eliminação ainda não foi bem aceita por Aaron Ramsey.

O técnico Lucien Favre, do Nice, confirmou que o meia ainda não voltou aos treinos no clube francês. Segundo o comandante, a ausência do jogador de 32 anos não é por lesão ou férias. E sim, justamente, por causa da queda no Mundial.

"Não, ele não voltou [aos treinos]. Acho que a Copa do Mundo foi difícil para ele digerir. Ele está muito decepcionado com a Copa do Mundo e demorando para realmente se recuperar, é isso", disse o treinador.

Ramsey é um dos maiores destaques de Gales, ao lado de Gareth Bale, e foi titular nas três partidas da seleção na Copa. Com um empate com os Estados Unidos, na primeira rodada, e duas derrotas seguidas para Irã e Inglaterra, a equipe terminou em último lugar no Grupo B. Os galeses, aliás, não disputavam o Mundial desde 1958, na Suécia.

Pelo Nice, o meia foi titular em apenas cinco dos 15 jogos nesta temporada, mas atuou nos três duelos antes do intervalo para a Copa do Mundo. Ele tem um gol marcado.

Com a ausência de Ramsey, a expectativa é que Ross Barkley, ex-Chelsea, esteja entre os 11 primeiros no próximo compromisso do Nice. O time, que ocupa o 9º lugar do Campeonato Francês, retorna aos gramados nesta quinta-feira (29), contra o vice-líder Lens, em casa.