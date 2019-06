Muito mais perto da morte

O novo Atlas da Violência, publicado na última quarta-feira, confirma aquilo que pesquisadores e especialistas em segurança pública alertam há mais de uma década em sucessivos estudos e análises sobre a criminalidade: na Bahia, ser homem, jovem e, sobretudo, negro é caminhar lado a lado com a iminência de uma morte violenta. Em 2017, ano-base das estatísticas compiladas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a maioria das vítimas de homicídio no estado tinha exatamente esse perfil de cor, idade e sexo.



Os números falam por si. Dos 7.487 assassinados na Bahia naquele ano, sete mil eram homens; 6.798, negros, e 4.522, jovens de 15 a 29 anos. Tais índices demonstram, de maneira inequívoca e sem margem para interpretações alternativas, que a morte violenta está direcionada para públicos específicos e com alto nível de vulnerabilidade social, sobretudo no que se refere ao componente racial. Tanto que, das 487 mulheres assassinadas na Bahia, as negras representaram 85% desse contingente.



Embora os estudos se debrucem basicamente sobre os dados relativos a esses três recortes (cor, idade e gênero), um olhar mais profundo sobre os alvos principais das mortes revelará, sem sombra de dúvida, que a fatia mais afetada pela violência letal reside em bairros periféricos, está no limite ou abaixo da linha da pobreza, não tem acesso a direitos básicos do cidadão e a serviços públicos de qualidade, além de viver em locais dominados por facções criminosas, onde a guerra do tráfico e a ausência do poder público são realidades cotidianas.



Boa parte dos estudiosos que se dedicam ao tema não esconde críticas ao modelo de segurança que prioriza o confronto e a repressão policial, em vez de políticas públicas voltadas a melhorar a condição de vida para a faixa mais atingida pela violência. Em especial, através da oferta de formação profissional, educação de qualidade e programas assistenciais, culturais e esportivos com foco na juventude negra da periferia.



É óbvio que, no atual estado de gradativo avanço da violência, seria um tanto utópico achar que se pode prescindir da efetiva ação policial contra o crime organizado e o narcotráfico, com frequência, marcada pelo uso da força mortal. Mas há que se refletir por que, costumeiramente, ela se dirige contra jovens, negros e pobres, em detrimento de outros estratos da sociedade bem menos atingidos pelo poder de fogo dos órgãos de segurança e, por efeito conexo, dos grupos do banditismo que se digladiam em comunidades carentes da capital e interior.



Se já está delineado de modo claro o perfil majoritário das vítimas da violência, é necessário refletir também por que o poder público ainda não estabeleceu como prioridade reverter a curva da morte nessa parcela específica. Apostar todas as fichas no combate policial ostensivo, nas ações de inteligência e na investigação criminal certamente resolverá parte substancial do problema, mas dificilmente todo ele.



Acreditar que não há como resgatar jovens negros cooptados pelo crime nas comunidades pobres ou impedi-los de enveredar por esse caminho é compactuar, mesmo de forma velada, com teses que atribuem a tendência ao crime às características genéticas.

Ao mesmo tempo, questionar estatísticas oficiais para contradizer dados que colocaram a Bahia como campeã nacional em números absolutos de mortes violentas em 2017 é fechar os olhos para uma realidade que está à vista, como um retrato permanente no qual os personagens têm cor, idade e sexo demasiadamente definidos.