Mulan ganha seu primeiro trailer na versão live-action, confira

Um dos maiores clássicos de desenho animado da Disney finalmente ganhou tons realísticos.

A gigante do entretenimento divulgou neste fim de semana o primeiro trailer com imagens do filme em versão live-action de Mulan, que tem estreia marcada para 26 de março de 2020.

No trailer é possível acompanhar muitas cenas de ação da personagem principal, além de algumas referências à animação de 1998, como a cena de treinamento dos guerreiros. Mas um dos principais personagens da trama, o dragão falante Mushu, ainda não deu as caras no novo filme.

Na versão da vida real, a personagem principal será interpretada pela atriz chinesa Yifei Liu, que já atuou em filmes como O Imperado (2015). No elenco também estão Donnie Yen como Tung, um mentor de Mulan, e Jet Li como o Imperador.

Confira o trailer