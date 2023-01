Mulher afirma ter sido expulsa de show por Gusttavo Lima após fazer o 'L' de Lula

O ano nem começou direito e o cantor Gusttavo Lima já está envolvido em polêmica. Isso porque a fã Virgínia Bandeira, que estava em um show de um hotel cinco estrelas em Fortaleza, no Ceará, jogou supostamente uma bebida no sertanejo em vários momentos.

Com a situação acalorada, o artista teria mandado seguranças expulsarem a moça do show até a apresentação acabar. Entretanto, no Instagram, Virginia alegou que foi retirada do local porque teria feito o "L" de Lula para Gusttavo, que é bolsonarista assumido.

"Me indignei com a conotação política dada pelo cantor durante o show de Réveillon, onde foi pago caro para me divertir e acabar tendo que participar de um ato político em prol de um ex-presidente que tanto massacrou os brasileiros", disse a arquiteta.

Ela prosseguiu: "Logo no início do show, ele se dirigiu a mim falando que eu merecia o bom e o bom era ele, nesse momento repeti o gesto fazendo o L".

Em outro momento, Vírginia contou que Gusttavo fez comentários obscenos na frente de adolescentes, como ter participado de um "campeonato de p*nheta". "Só aumentou minha indignação, já que tenho uma filha adolescente e não gostaria que estivesse lá assistindo a isso".