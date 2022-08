Mulher alega ter encontrado lâmina em pão de queijo: "Desesperada"

Imagina morder um pão de queijo e receber uma lâmina dentro do alimento? Foi o que aconteceu com Solange Dias, moradora da cidade de Anápolis, a 55 km de Goiânia. O marido dela, José Souza, comprou um pão de queijo no supermercado da cidade e deu para a esposa levar para casa.

Ao chegar na residência, Solange entregou para a filha, de 2 anos, sem imaginar o perigo que vinha mais à frente. Segundo a moradora, em conversa ao G1, foram momentos de pânico. “Ela deu uma parte para a minha filha e foi comer a outra parte, ela começou a mastigar e sentiu um negócio arranhando os dentes dela e, quando foi ver, era uma lâmina. Ela me ligou desesperada, por Deus ela não deu pra minha filha esse pedaço”, disse.

O proprietário do estabelecimento informou que o pão de queijo é comprado de um fornecedor e apenas assado no supermercado. Ele também disse que vai questionar a empresa sobre a situação.

Ao G1, a empresa responsável pelo pão, alegou que vai investigar o caso, já que a máquina que faz o alimento, não é possível passar um item como a lâmina: “Nós vamos rastrear, por câmeras, a partir do momento em que o produto foi fabricado até quando ele foi assado. Tem várias oportunidades. O dono do supermercado informou que é um produto terceirizado, mas tem a possibilidade, porque ele também tem colaboradores, que a lâmina tenha sido colocada dentro do supermercado dele. Ele mesmo assumiu essa responsabilidade”.