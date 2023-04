Mulher aluga casa no Airbnb e descobre câmera escondida no banheiro

Imagina descobrir que estava sendo vigiada por uma câmera escondida em um banheiro? Foi o que aconteceu com Kenedy Legdly, que gravou vídeos para provar a situação e publicou nas redes sociais.

Ela viajou com mais 14 pessoas para comemorar o aniversário de 30 anos, no Canadá. Todos alugaram uma casa e ficaram hospedados na residência que acharam no Airbnb. No segundo dia de comemoração, um amigo da aniversariante sentiu que estava sendo observado, decidindo pegar uma lanterna para procurar algo pela casa.

Eles, segundo Kenedy através do TikTok, conseguiu descobrir uma câmera bem escondida que estava apontada para o chuveiro dentro da tomada do cômodo. "Ele procurou em cada chuveiro, todos os porta-retratos, maçanetas, em todos os lugares da casa por uma câmera e encontrou uma no banheiro", disse a moça.

O amigo testou a tomada e não funcionava. Com medo, todos chamaram a polícia e Kenedy revelou que estava assustada com a falta de privacidade. Todos os 14 saíram da casa para que os agentes revistassem o local. Peritos recuperaram a câmera e enviaram para análise.