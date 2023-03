Mulher ataca igreja católica com bloco de concreto

Uma mulher, que caminhava pelas ruas de Jabaquara, em São Paulo, foi flagrada atacando uma igreja católica na madrugada desta quinta-feira (30). Pelas câmeras de segurança, é possível ver que a suspeita pega um pedaço de concreto e arremessa contra a Paróquia e Santuário São Judas Tadeu.

De acordo com o jornal O Globo, o padre Said Mamud prestou um boletim de ocorrência na 35ª Delegacia de Polícia, em Jabaquara. Apesar do susto, ninguém se feriu e os danos causados pelo ataque não vão afetar a programação do período de Páscoa.

Nas redes sociais, o religioso acalmou os fieis e explicou que a parte interna do templo estava em perfeito estado.

"Nesta madrugada, acordamos e percebemos que as portas do nosso Santuário, a igreja nova, estavam todas destruídas. Então nós viemos aqui para lhes tranquilizar porque graças a Deus o interior da igreja está preservado", disse.

No Instagram, o Santuário repudiou a agressão à casa de Deus: "Indignação por esse ato de violência ocorrido contra a instituição religiosa, Casa de Devoção, que é mantida por doações de paroquianos e devotos há 83 anos".