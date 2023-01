Mulher cai em golpe do Pix após marido participar de manifestação golpista

Uma idosa de 66 anos perdeu todo o dinheiro que tinha na conta após sofrer um golpe por ligação. A vítima enviou R$ 1.636,00 para um suposto delegado da Polícia Federal na tarde desta segunda-feira (9), em Campo Grande.

A idosa acabou enviando o valor por causa do marido, que se deslocou para Brasília para participar dos atos golpistas realizados pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O suposto delegado informou que o marido da vítima tinha sido preso e precisava de fiança para libertá-lo.

A idosa, com medo após a repercussão nas redes sociais e nos canais de imprensa, resolveu transferir o valor completo. Segundo o G1, primeiro ela transferiu o valor de R$ 1,5 mil via Pix. Depois os golpistas pediram o restante. A filha do casal também teve de enviar dinheiro para a conta do ladrão.

Depois de horas tentando falar com o marido, a vítima descobriu que caiu em um golpe e procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro. Até o momento, ninguém foi identificado.