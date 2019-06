O jornalista Luiz Bacci resolveu interagir com os fãs no Instagram na noite desta segunda-feira (25). Entre as perguntas que respondeu, está a de uma fã que indagou: "Transa comigo?"

Ao olhar o perfil da interessada em copular com ele, o apresentador do Cidade Alerta prontamente notou que ela era casada. Ao observar este detalhe, disparou: "Sem vergonha. Safada. Cria vergonha na cara".

Foto: Reprodução/Instagram

Solteiro, Luiz também foi perguntado sobre o que uma mulher precisava ter para conquistá-lo. "A menina precisa ter sex appel", disse ele.

Bacci também disse que é confundido com William Bonner frequentemente e disse que nunca fez cirurgia no nariz. "Não sou médico para fazer cirurgia", brincou.