Mulher chega de viagem e encontra proprietário da casa pelado na cama

Um relato de uma jovem de 24 anos viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (25). Roberta Rocha comentou que chegou de viagem e encontrou o proprietário da casa que ela alugou pelado em sua casa com outra mulher.

A residência fica em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no último domingo (22). Segundo a jovem, ela viaja a trabalho a cada 15 dias para São Paulo e, desta vez, precisou retornar para casa um dia antes e avisou ao proprietário para ligar a água da residência.

Ao chegar no imóvel, ela ficou surpresa ao ver o carro do dono da residência na porta, mas desconfiou que o rapaz estivesse olhando alguma obra no fundo do imóvel. Entretanto, se deparou com a sala de casa completamente suja e com o proprietário completamente pelado.

“Abri a porta e olhei o cenário: o chão cheio de lama, bolsa de mulher na mesa da cozinha.. 10 segundos depois ele sai do quarto, PELADO, pra olhar quem era..”, disse. Alguns internautas queriam saber da veracidade da história e, na rede social, Roberta postou o print da conversa com o dono da casa.