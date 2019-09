Mulher com a Palavra reúne Liniker, Leandra Leal e Giovana Xavier

Arte, Pensamento e Resistência é o tema da próxima edição do projeto Mulher com a Palavra, que receberá a atriz e diretora Leandra Leal, a cantora Liniker e a historiadora e influencer digital Giovana Xavier, no dia 23 de setembro, às 20h, no Palco Principal do Teatro Castro Alves, com mediação da apresentadora Rita Batista. Os ingressos, que custam R$ 10 (inteira), já estão à venda - restam poucos lugares.

Apesar das distintas trajetórias e áreas de atuação, todas as convidadas utilizam a arte e o pensamento como formas de resistência.De acordo com a diretora artística do projeto, Dayse Porto, da Movida Conteúdo, pesa sobre a decisão em relação a cada um dos nomes o que circula nas redes sociais, na imprensa e também nas discussões envolvendo o feminismo. Liniker, por exemplo, já era uma vontade antiga do projeto, que só agora pôde estar presente. No início do ano, a cantora lançou o disco Goela Abaixo, com o seu grupo Os Caramelows. Juntos, eles gritam as urgências do Brasil de hoje. "É sobre quando as coisas não ficam em cima do muro, e é muito importante pra gente e pra mim nesse momento, de compositora e de criação, que as coisas sejam sublinhadas e vividas. O CD fala sobre ser real, tátil, sobre as coisas serem presentes”, falou Liniker sobre o disco em entrevista ao CORREIO à época de lançamento

Para Dayse Porto, em um período em que artistas, intelectuais e políticos estão sendo perseguidos por defenderem os direitos humanos, a igualdade e um mundo mais justo, é preciso discutir como as diferentes linguagens e iniciativas da expressão e do conhecimento estão se movimentando. "A gente fica atenta ao movimento das redes sociais, e também ao que os veiculos tradicionais, a imprensa, pautam. A gente tem buscado no Mulher com a Palavra discursos complementares, que se potencializam a partir dos encontros", explica.

Daí a escolha pelas três convidadas dessa edição: uma atriz, uma cantora e uma pesquisadora. "Liniker é uma mulher trans, que te se posicionado, pensado, refletido e dito palavras importantes. Leandra também tem atuado em frentes políticas importantes, fazendo isso por meio da arte. Giovana Xavier é uma mulher negra, acadêmica, pesquisadora e influencer. A força feminina é uma força de transformação diária. Acreditamos que a mudança vem pelo feminino, pelo feminismo negro, e vem para todos e todas. Quando isso chegar aos ouvidos e for realmente entendido, vai ser melhor pra todos", avalia Porto.

Também em entrevista ao CORREIO recentemente, Leandra Leal defendeu o lugar da arte como potencializadora de discussões. "Eu particularmente faço arte para compartilhar, mas cada um tem a sua motivação, a sua razão. O artista está inserido no seu tempo, a sua criação naturalmente vai refletir os seus desejos, incômodos, sonhos. Isso tudo é muito particular e subjetivo. A arte tem a capacidade de despertar, ampliar, provocar encontros, sensibilizar", explicou.