Mulher com dívida de R$ 10 milhões acha R$ 2 mil e devolve ao dono

Uma mulher devolveu US$ 543,10 (cerca de R$ 2.800, na cotação atual) que encontrou dentro de um saco de lanche de fast food. O caso aconteceu na última quarta-feira (14) nos Estados Unidos. A história viralizou por conta de um detalhe: ela tem uma dívida de US$ 2 milhões (mais de R$ 10 milhões).

JoAnn Oliver pediu um lanche no restaurante KFC e ao abrir a embalagem se deparou com o dinheiro, segundo o The New York Post. A quantia era parte do depósito diário do restaurante e foi colocado na sacola por engano.

Ela voltou ao restaurante e devolveu a quantia. JoAnn disse que se sente orgulhosa de sua demonstração de honestidade, pois o dinheiro encontrado dentro do lanche de fato poderia ajudá-la a resolver graves problemas familiares.

O marido dela está lutando contra um câncer e as despesas médicas geraram uma dívida de US$ 2 milhões. Mesmo assim, ela não se arrepende de devolver algo que não lhe pertencia.

"Se você não fizer a coisa certa, isso vai se voltar contra você. Não era meu [o dinheiro]. Eu não podia ficar com ele. Eu vou ter o que é meu no futuro", disse ela ao NY Post.

Como gesto de gratidão, o gerente do restaurante devolveu a JoAnn o dinheiro que ela havia gasto na compra do lanche. A cliente revelou que o dinheiro que recebeu de volta do restaurante ajudou a pagar as contas de luz de sua casa.