Mulher compra carro que Elize Matsunaga usou para transportar corpo esquartejado do marido

O Mitsubishi Pajero usado por Elize Matsunaga para transportar os restos mortais do marido Marcos Yoki tem uma nova dona. Segundo a Record TV, a compradora, no entanto, não tinha conhecimento sobre o passado do veículo, do ano 2010.

O carro tem apenas 10 mil kms rodados e, por isso, de acordo com a loja que vendeu o veículo, estava sendo muito visado pelos cliente. Pela tabela Fipe, um carro como esse tem o valor de R$ 52 mil.

Elize vendeu o carro pois precisava do dinheiro para se manter após a prisão. Em liberdade desde maio do ano passado, recentemente ela foi vista atuando como motorista de aplicativo.

Com um Honda Fit no trabalho como condutora, Elize tem nota 4.80 no aplicativo. A fim de evitar o reconhecimento pelos clientes, o nome que consta em seu perfil não é o mesmo do casamento: Elize Araújo Giacomini.