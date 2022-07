'Mulher da casa abandonada' saiu de mansão após tiro em janela, diz irmã

Margarida Bonetti, "a mulher da casa abandonada, deixou a mansão onde vivia em Higienópolis, em São Paulo, depois que a janela do imóvel foi atingida por um tiro. A informação foi dada pela irmã de Margarida, Rosa Vicente de Castro, à Polícia Civil, segundo o Uol.

A polícia abriu um inquérito para investigar se Margarida foi vítima de abandono de incapaz por parte da família. A Mulher da Casa Abandonada é um podcast do jornalista Chico Felitti para a Folha de S. Paulo que conta a história de Margarida, condenada por manter uma outra brasileira em condição análoga à escravidão nos EUA.

A irmã de Margarida contou que com o sucesso do podcast, houve um aumento de visitas à casa, com escalada também na violência. Diariamente, pessoas passam no local xingando e atirando coisas contra a fachada do imóvel. "Em certo dia, ocorreu um disparo de arma de fogo que atingiu uma das janelas", relatou.

Rosa diz que Margarida não ficou ferida, mas preferiu deixar o local, temendo por sua integridade física. Ela negou que a irmã tem algum problema psíquico e disse ser a responsável pelo sustento de Margarida.

O inquérito foi aberto depois que vizinhos denunciaram que uma pessoa vivia só e em necessidade no imóvel. O local não tem saneamento básico e está tomado pela vegetação, afirma o boletim de ocorrência, o que levava a uma vida precária.