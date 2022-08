Mulher 'dá perdido' em assaltantes, se esconde debaixo de van e escapa de roubo; vídeo

O vídeo de uma mulher que escapou de um assalto na Zona Norte do Rio de Janeiro impressiona pela agilidade e rapidez da moça na situação. A jovem conseguiu não só "dar o perdido" nos assaltantes, como também tempo suficiente para se esconder debaixo de uma van. A ação foi registrada por uma câmera de segurança.

O caso aconteceu por volta das 5h10 de quinta-feira (25), horário em que ela saía para trabalhar. Ao perceber que seria assaltada por dois homens a bordo de uma moto, agiu rápido.

“Quando eu abri o portão de onde eu moro, vi eles subindo a rua e fazendo o retorno. Eu corri um pouco, ele acelerou com a moto e começou a gritar: ‘Eu só quero o celular! Quero o celular!’”, narrou ao g1.

Enquanto a moto manobrava, a mulher ficou atrás de uma van. Depois, se jogou para baixo do veículo. “Eles rodaram com a moto, e ficou a impressão de que eu havia entrado em alguma casa. Fiquei um tempo ainda ali embaixo. Quando eu vi que dava para sair, que eles tinham ido embora, eu me levantei”, disse.

A jovem soube que na quinta-feira houve vários assaltos na região. “Eu já fui assaltada cinco vezes. Eu já estou no meu limite”, desabafou.