Mulher de Icardi revela traição do jogador e confirma separação

Ao que tudo indica, acabou o casamento entre Mauro Icardi, atacante do Paris Saint-Germain, e a modelo e empresária Wanda Nara. A argentina levantou suspeitas do fim do relacionamento após deixar de seguir o marido nas redes sociais, e apagar todas as suas fotos com o jogador.

Wanda também postou uma frase enigmática nos Stories do Instagram, indicando uma traição de Icardi. "Mais uma família que você arruinou por uma 'zorra'". Essa última palavra é um termo pejorativo que significa uma mulher promíscua.

Em seguida, a empresária teria confirmado a separação em mensagem à jornalista Ker Weinstein, do perfil Chismes (fofocas em português) de Ker, no Instagram.

Wanda Nara anuncia que se separou do atacante argentino. pic.twitter.com/xesSZbI3Sv — PSG Da Deprê ???????????????? (@PsgdaDpre) October 16, 2021

Wanda e Icardi se casaram em 2014, e ela também trabalha como empresária do atacante. O casal tem duas filhas, Francesca e Isabella, de seis e quatro anos. Vale lembrar que o início do relacionamento entre os dois foi conturbado, e a relação é considerada uma das grandes traições do mundo do futebol.

Isso pois a argentina era casada com Maxi López, com quem teve três filhos. O ex-Vasco da Gama e Icardi eram grandes amigos, até que o atacante do PSG se envolveu com Wanda. Depois disso, os dois jogadores pararam de se falar - e Icardi até parou de ser convocado pela seleção da Argentina por causa da treta.