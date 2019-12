Mulher de Jean relembra agressão e diz que foi traída: 'Já veio me enforcando'

Mulher do goleiro Jean, Milena Bemfica relembrou as agressões que sofreu do atleta durante uma viagem para a Disney, em Orlando, nos EUA. "Já veio me enforcando", contou. O goleiro do São Paulo chegou a ser preso, mas foi liberado e já retornou para o Brasil. Ele não pode se aproximar de Milena.

Milena falou ao Fantástico de Salvador, terra natal e onde conheceu Jean, revelado pelo Bahia. “Uma pessoa que eu nunca achei que poderia se transformar da forma que ele se transformou", afirmou.

Ela contou que a relação dos dois, que dura seis anos, começou a ir mal depois de descobrir uma traição. "Ele sempre mostrou ser um menino muito tranquilo", diz. Tudo mudou há um mês, quando ele teria começado o caso. "Ele já me tratava mal, ja não dava muita atenção, muita assistência pra gente. Alegava para mim que estava confuso", conta.

A jovem conta que depois que descobriu que o marido tinha um caso, deu um ultimato. "Umas duas semanas antes eu mandei ele decidir. Ou ele ficava em casa e começava tudo do zero, ou ele saia. Ele saiu. Nós fomos separados para viagem, fomos na intenção de dar o sonho das nossas filhas, ficando juntos ou não", diz, explicando que resolveram viajar porque tudo já estava pago e as filhas queriam muito.

Lá, os dois não se entenderam sempre. "A gente tinha discussões porque nós íamos pros parques e ele muito disperso, o tempo inteiro no celular", relembra. Apesar disso, estavam no mesmo quarto e dormiram juntos e tiveram relações sexuais dois dias, segundo Milena.

No sétimo dia da viagem, Milena recebeu uma mensagem anônima com um post da amante de Jean em uma foto com o goleiro. "Falei para ele, a única coisa que eu quero é respeito. Mande ela apagar essa foto pórque enquanto a gente estiver aqui enquanto família, nós somos uma família. E ele falou 'tá bom'. E eu acredito que ele tenha mandado ela tirar a foto".

Jean saiu e quando voltou estava "super estressado". Milena diz que foi dormir e na madrugada o marido foi até ela na cama. "Nós tivemos relação novamente. No final, ele falou para mim 'Não ache que vamos voltar'. Eu falei que era questão de tempo e ele disse que eu era louca. Perguntei porque e ele disse 'Eu não quero nada com você'", lembra.

Milena ameaçou mandar mensagem para amante do marido. A briga começou a ficar física nessa hora, quando Jean tentou tomar o tablet da mão dela. "Ele já veio me enforcando, então eu dei uma mordida no dedo dele. E aí ele já veio me dando soco no rosto". Ela reagiu com uma chapinha de cabelo. "Bati com tanta força que quebrou (a chapinha) e ele saiu correndo. Eu joguei de novo e a lâmina da prancha foi que causou o corte (na perna de Jean)".

O goleiro partiu de novo para cima dela e deu oito socos no rosto de Milena. As duas filhas do casal presenciaram a cena. "Elas chegaram perto dele, ele foi segurar, foi a hora que eu consegui entrar no banheiro e me trancar", diz. De lá, Milena fez o vídeo pedindo socorro.

Apesar da agressão, Milena diz que não guarda mágoa. Eu já perdoei. Eu sou cristã. Então eu não pago o mal com o mal", afirma.

Milena postou um vídeo em uma rede social em que aparece no banheiro do hotel pedindo socorro, contando que foi agredida. Seguranças do hotel ouviram os gritos e chamaram a polícia. Jean ficou dois dias preso e agora não pode ter contato com Milena, nem se ela quiser, para cumprir determinação da Justiça dos EUA.

Jean preferiu não comentar o caso.