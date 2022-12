Mulher de jornalista que faleceu no Catar revela causa da morte

Grant Wahl, o jornalista americano que morreu repentinamente enquanto cobria a Copa do Mundo do Catar, sofreu um aneurisma. A causa foi revelada pela viúva, Céline Gounder, que divulgou o resultado da necropsia nesta quarta-feira (14).

O profissional faleceu aos 49 anos, enquanto trabalhava no jogo entre Argentina e Holanda, pelas quartas de final do Mundial, na última sexta-feira (9). Ele passou mal nas tribunas do estádio Lusail, foi atendido no local por cerca de 20 minutos, recebeu massagem cardíaca e foi retirado de lá por uma maca, para ir ao hospital. No entanto, não resistiu.

Grant Wahl era um dos jornalista esportivos mais conhecidos nos Estados Unidos, e estava em sua oitava cobertura de Copa do Mundo. Ele chegou a ser barrado em um estádio no Catar por vestir uma camisa estampada com um arco-íris, durante a fase de grupos.

Na época, o repórter relatou que ficou detido por 25 minutos, com os seguranças exigindo que ele tirasse a peça de roupa, para que pudesse entrar no estádio Ahmad bin Ali, antes da partida entre Estados Unidos e País de Gales. Por isso, algumas pessoas especularam na internet que a morte teria sido intencional.

Outros internautas falaram que Grant teria falecido por algo relacionado à covid-19 ou sua situação vacinal. Mas a viúva do jornalista, Céline Gounder, que é uma epidemiologista renomada, descartou as hipóteses após receber o relatório da necropsia, feita em Nova York.

"Não houve nenhum ato vil em sua morte", disse Céline. De acordo com a médica, a causa foi uma "ruptura de um aneurisma da aorta ascendente não detectado e de crescimento lento com hemopericárdio".

"A pressão no peito que ele sentiu pouco antes de morrer pode ter dado lugar aos sintomas iniciais. Nenhuma reanimação cardiopulmonar ou descarga o teria salvado", afirmou.

Outros dois jornalistas morreram durante a Copa do Mundo do Catar: o britânico Roger Pearce, diretor-técnico da ITV Sports, e o fotógrafo catari Khalid Al-Misslam.