Mulher de Moro apoia ministro da Saúde após fala de Bolsonaro: 'In Mandetta I trust'

Momentos depois de o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) dar uma entrevista à rádio Jovem Pan criticando o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na noite desta quinta-feira (2), a advogada Rosângela Wolff Moro, mulher do ministro da Justiça, Sergio Moro, fez uma defesa do titular da Saúde em um post no Instagram.

“Entre ciência e achismos eu fico com a ciência. Se você chega doente em um médico, se tem uma doença rara você não quer ouvir um médico? @henriquemandetta tem sido o médico de todos nós e minhas saudações são para ele. In Mandetta I trust [eu acredito em Mandetta]”, afirmava a publicação, com uma adaptação da fala do procurador Deltan Dallagnol sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, “In Fux we trust”, revelada na série de reportagens da Vaza Jato, do site Intercept Brasil.

Com receio da repercussão que o caso teria, Rosângela acabou apagando a postagem menos de uma hora depois.

Na entrevista, Bolsonaro afirmou que está faltando "um pouco mais de humildade” ao ministro Luiz Henrique Mandetta na condução dos esforços contra o coronavírus.

A avaliação de Rosângela logo viralizou nas redes sociais por colocar reforçar as tensões entre Mandetta e Bolsonaro, além de pôr mais fogo na fogueira da contenda entre o presidente e o marido dela, chamado de egoísta por Bolsonaro.

No Twitter, logo após a postagem apagada da mulher, Moro postou: “Pela manhã, dei entrevista à Rádio Gaúcha, defendi isolamento, quarentena, muita cautela na soltura de presos por juízes (não há infectados nas prisões), apoio aos necessitados, e muita calma. Juntos, sairemos mais fortes”.

Bolsonaro é contra a política de isolamento social mais rígida. Na entrevista ao jornalista Augusto Nunes, ele foi duro com Mandetta. “(Ele) sabe que a gente tá se bicando há algum tempo. Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra. Ele sabe que, em algum momento, ele extrapolou. (…) Se ele se sair bem, sem problema nenhum. Agora, nenhum ministro é indemissível. Em alguns momentos, ele teria que ouvir mais o presidente da República. (…) O Mandetta quer fazer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, mas tá faltando um pouco mais de humildade”, declarou.

Mandetta não deixou por menos. Ao jornal Folha de S.Paulo, afirmou sobre a crítica de Bolsonaro: "Não comento o que o presidente da República fala. Ele tem mandato popular, e quem tem mandato popular fala, e quem não tem, como eu, trabalha".