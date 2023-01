Mulher denuncia agressão após ser acusada de furto no Shopping da Bahia

Uma mulher de 53 anos denunciou ter sofrido agressão no interior de uma loja de departamentos de um shopping de Salvador. O caso, que teria ocorrido no último sábado (7), aconteceu após a mulher e sua sobrinha, de 17 anos, terem sido abordadas por supostos seguranças que as acusaram de furto.

A ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba), que investiga o caso. De acordo com o registro da Polícia Civil, os suspeitos praticaram agressões verbais contra as duas e físicas contra a tia em um local reservado em uma loja da C&A, no Shopping da Bahia.

"Eu estava com a peça para trocar, e minha sobrinha estava experimentando as roupas. Quando eu me aproximei, o segurança veio e nos acusou de roubo. Ele chamou outro segurança, e esse segurança disse que era policial, e nos levou para doca. Ao fechar a porta da doca, ele já me deu um murro no ouvido. Em seguida, ele me deu mais dois murros no abdômen perguntando pela roupa", contou a vítima, que preferiu não se identificar, em entrevista para a TV Bahia.

Ela ainda que um homem, que se identificou como policial, tomou o saco com as roupas a serem trocadas e chegou a fazer uma ameaça de estupro contra sua sobrinha: "O saco estava com as roupas já pagas, que eu ia trocar. Ele não me devolveu. Aí ele voltou a me bater, disse que a minha sobrinha era p***, xingou ela de vários nomes, ameaçou e perguntou se minha sobrinha era virgem – porque se fosse, ele ia levar ela para a DAI, para ‘ela virar mulher’".

Em nota, a C&A lamentou o ocorrido e informou que colabora com as autoridades policiais nas investigações. "Importante reforçar que não toleramos qualquer ato de violência e que tomaremos as medidas cabíveis, se necessário."

A Polícia Civil já expediu a guia de lesão corporal, o exame foi feito e foram agendados depoimentos dos envolvidos.

"Quando eu fecho meus olhos, só vejo o murro que ele deu no meu olho. Os murros no abdômen, ele me chamando de ladra. Eu trabalho, tenho minha carteira assinada. Eu estou dormindo à base de remédio. São dois dias sem ir para o trabalho. Ainda estou muito abalada, ainda mais nessa idade, com 53 anos ser acusada de roubo e ser espancada. Eu nunca tinha apanhado de um homem", desabafou a vítima.

Procurado, o Shopping da Bahia esclareceu que demitiu o segurança envolvido no caso e está buscando contato com a família, para oferecer assistência. "A conduta adotada pelo profissional é absolutamente contrária ao propósito do shopping e não condiz com as orientações de boas práticas no relacionamento com os visitantes", acrescentou.