Mulher denuncia homem após flagrá-lo filmando suas partes íntimas

Um homem foi conduzido para a delegacia após ser flagrado filmando as partes íntimas de uma mulher dentro de um mercado. O crime aconteceu no bairro do Itaigara, em Salvador, na noite de segunda-feira (13).

A vítima acionou a Polícia Militar. Os policiais da 13ª CIPM (Pituba) estiveram no mercado para averiguar o caso. A vítima e o suspeito foram conduzidos à Central de Flagrantes para registro da denúncia.

Segundo a Polícia Civil, os envolvidos foram ouvidos na unidade e foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O suspeito foi liberado em seguida.