Mulher é achada enterrada sob própria casa

Uma mulher de 22 anos foi encontrada morta debaixo da casa onde morava com os dois filhos e o marido em Ituporanga, no Vale do Itajaí, em Blumenau. Jéssica Rayara foi localizada enterrada no imóvel na última terça-feira (7).

O marido, suspeito do crime, foi preso temporariamente. Já as crianças, de 2 e 5 anos, foram encontradas sozinhas em casa após vizinhos chamarem a polícia. Ambos foram enviados para um abrigo da cidade.

A vítima, em 2022, registrou um boletim de ocorrência contra o marido, mas não apareceu na delegacia em nenhuma das vezes em que foi intimada, explica o advogado da investigação Fernando Padilha em conversa ao G1.

"Os policiais da delegacia, incansáveis, continuaram, desde a madrugada de ontem [terça-feira], buscando esse corpo nas imediações do local. Até que, ao fim da tarde, foi localizado o cadáver da feminina, escondido embaixo da casa", relatou o advogado.