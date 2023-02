Mulher é agredida com carrinho de supermercado na cabeça; agressor alegou bullying

Imagina você estar em um supermercado realizando as compras e receber um carrinho em sua cabeça? Foi o que aconteceu com uma mulher, de 45 anos, no último dia 16 de fevereiro. O caso aconteceu em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal.

O homem, através das imagens da câmera de segurança, se afasta da vítima, puxa o carrinho, levanta e joga na cabeça da mulher. Segundo o G1, os dois estavam na fila para o caixa, quando a vítima foi agredida.

Em conversa com a polícia, a mulher afirmou que ficou inconsciente e desmaiada por alguns minutos, mas se lembrou que estava mexendo no celular quando o homem chegou do nada e jogou o carrinho. A vítima ainda se recorda que o agressor falou: "isso que fiz foi para servir de lição". Os dois não se conheciam até o momento da agressão.

Já o homem, em depoimento à polícia, alegou que a vítima o chamou de gay e praticou bullying contra ele, versão que a mulher nega. A rede de supermercado Dia a Dia ofereceu suporte à vítima e repudia qualquer forma de agressão.

A PM informou que o homem já tem passagem criminal por tentativa de homicídio em 2021. Já no caso deste ano, ele foi encaminhado à delegacia e registrou o caso como lesão corporal de natureza leve, sendo liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Atenção, imagens fortes: