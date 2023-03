Mulher é agredida com soco no rosto por policial em academia

Uma mulher foi agredida com um soco no rosto por um policial militar, de 27 anos, em uma academia. O caso aconteceu nesta terça-feira (28), em Goiás.

A vítima relatou estar conversando com dois amigos, quando o policial militar o empurrou e, em seguida, seu um soco em seu rosto. A jovem de 18 anos, em conversa à Globo, revelou que estava sendo encarada pelo agente depois que a esposa dele pediu para usar um aparelho.

A jovem estava descansando entre um exercício e outro, enquanto mexia no celular. Após sair do aparelho, ela foi encontrar os colegas que estavam em outro ambiente. O policial foi atrás e começou as agressões verbais, partindo para a física logo em seguida.

Ao g1, a academia Bluefit revelou que o policial não faz mais parte do quatro de alunos da academia e afirmou não compactuar com atitudes de agressão. A jovem recebeu os primeiros socorros e registrou o boletim de ocorrência com o estabelecimento.

A Polícia Militar tomou conhecimento sobre o assunto e determinou à instauração de um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias que envolveram o ocorrido.