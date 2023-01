Uma mulher de 24 anos foi baleada quando estava dentro de um carro por aplicativo, na Estrada Velha do Aeroporto. Segundo informações da Polícia Civil, a jovem estava a caminho de casa, quando o crime aconteceu.

Os disparos aconteceram durante uma tentativa de assalto, na altura do bairro de São Cristóvão. Ainda não há detalhes sobre o que aconteceu. A jovem está internada no Hospital Geral do Estado (HGE).

O caso será investigado pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã).