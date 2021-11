Mulher é beijada à força e denuncia assédio dentro do Mineirão

Durante a partida entre Atlético Mineiro e Corinthians pela 31ª rodada do Brasileirão, que aconteceu na quarta-feira (10), uma mulher relatou ter sido vítima de assédio dentro do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

A vítima de 25 anos, identificada como Débora Cotta, disse que logo após o começo do 2º tempo, subiu para a área do bar na arena para pegar uma cerveja. Enquanto aguardava a fila diminuir, Débora disse um homem entre 45 e 50 anos surgiu com dois copos de cerveja nas mãos, agarrou o corpo dela e deu um beijo a força. Na sequência, ela gritou com ele mandando ir embora e o rapaz saiu rindo da situação. As informações foram passadas por Débora ao portal G1.



"Não podia deixar por isso mesmo. Ele apressou o passo, e eu comecei a gritar, dizendo que ele tinha me agarrado, mas ninguém fez nada. Teve um cara ainda que estava perto e falou que não era para tanto", contou a vítima. Ela ainda conseguiu alcançar o homem, derrubou as cervejas que ele segurava e o atingiu com chutes e socos. Desesperada, ela foi ajudada por uma outra mulher no estádio e tentou procurar os seguranças do Mineirão para que pudessem fazer algo.



A vítima relatou que os funcionários do estádio disseram que não poderiam fazer nada caso ela não soubesse dizer quem era o homem e onde ele estava. Um outro funcionário ainda ajudou Débora a ir até o posto da polícia, onde os oficiais verificaram as imagens das câmeras de segurança, identificaram o suspeito, mas não o encontraram no Mineirão. A vítima registrou um boletim de ocorrência.

"Eu não consigo parar de pensar, me dá uma sensação horrível, de nojo, não sei se isso vai passar uma hora. Eu nunca vi o Galo ser campeão brasileiro, não ia perder a oportunidade de ver os jogos. Eu só queria pegar uma cerveja e assistir ao jogo", disse.

Em resposta, o Mineirão disse que já reuniu a equipe de segurança para recolher informações e entrando em contato com Débora para apurar mais detalhes sobre o caso de assédio.

"O Mineirão informa que vem aprimorando o treinamento de seus prestadores de serviço e tem trabalhado para o melhor acolhimento das torcedoras. É importante que denúncias como essa sejam feitas para que o estádio leve ao conhecimento das autoridades policiais", afirmou a arena ao G1.