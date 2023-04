Mulher e crianças são feitas reféns dentro da própria casa, no subúrbio de Salvador

Na madrugada deste sábado (08) dois homens foram autuados em flagrante de porte ilegal de arma de fogo, sequestro e cárcere privado e resistência.

A dupla foi apresentada na Central de Flagrantes por policiais militares após invadirem uma casa e manter quatro pessoas da mesma família reféns na tarde de ontem (7), no bairro do Rio Sena, no subúrbio de Salvador.

A região ficou cercada pela polícia enquanto negociava o resgate das vítimas. Vizinhos e moradores do bairro também se aglomeraram na rua aguardando o desfecho do caso.

Segundo informações da Polícia Civil, os suspeitos fugiam de uma abordagem quando fizeram uma mulher e três crianças de reféns em uma casa, localizada na Travessa Nossa Senhora de Lourdes. As vítimas foram liberadas à noite e passam bem. Já os suspeitos estão à disposição do Poder Judiciário.