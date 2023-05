Mulher é detida ao fazer topless enquanto passeava com cachorro em Balneário Camboriú

Uma mulher foi flagrada andando com os seios a mostra no calçadão da Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. A situação foi gravada e publicada nas redes sociais.

Fazendo topless em via pública, a mulher, que não foi identificada, acabou sendo detida no mesmo local e levada para a Polícia Civil, onde o caso foi registrado como ato obsceno, segundo o jornal Extra.

No vídeo é possível ver a mulher andando com dois cachorros, e conversando sozinha em alguns momentos. Em outro registro, ela já é flagrada sendo abordada pelos guardas municipais. Na delegacia, a mulher alegou que estava passeando com os cachorros.