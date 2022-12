Mulher é encontrada morta com perfurações no corpo em Feira de Santana

O corpo de uma mulher, identificada como Deliane Ferreira dos Santos, de 37 anos, foi encontrado no último domingo (4) com perfurações dentro da residência da vítima, localizada no bairro Mangabeira, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas informaram que um homem, ainda não identificado, teria usado uma barra de ferro para violar a casa da vítima, na tarde de domingo.

A ocorrência foi registrada na 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Feira de Santana, que está apurando o caso.