Mulher é encontrada morta com sinais de estupro em Terra Yanomami

Uma venezuelana foi achada morta no sábado em uma área de garimpo ilegal na Terra Indígena Yonomami, em Roraima. Jenni Rangel, de 28 anos, tinha sinais de violência sexual no corpo. Ela é a terceira pessoa de uma mesma família a ser morta no local - o marido e o enteado foram assassinados antes. A região teve 14 mortes violentas em apenas uma semana, segundo levantamento.

"Meu irmão era um profissional, um professor. Saiu da Venezuela e agora está morto. Tudo isso é muito triste. Algo deveria ser feito, alguém tem que ser punido, isso não pode acontecer", disse Iver Perdomo, cunhado de Jenni, falando ao G1 Roraima sobre o irmão, Joel Perdomo, 68 anos.

Joel saiu da Venezuela para fugir da crise financeira. Ele veio com a esposa, Jenni, e o Filho, Johandri, que tinha 24 anos. Quando soube da morte de 8 garimpeiros na área, Iver viajou até Roraima vindo do país vizinho por suspeitar que o irmão poderia ser uma das vítimas. Joel estava havia dois anos na Terra Yanomami, trabalhando com garimpo não legalizado.

O corpo de Jenni foi achado perto da cratera onde os oito garimpeiros foram assassinados. A Força Nacional viu o corpo durante um sobrevoo na região. A Polícia Federal foi acionada.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Boa Vista. A intenção da família é levar os três corpos para enterro na Venezuela.