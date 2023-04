Mulher é encontrada morta em hotel no Centro de Salvador

Uma mulher foi encontrada morta em um hotel no Centro de Salvador, na região do Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (6).

De acordo com apuração do CORREIO, a vítima chegou com o suspeito na noite anterior ao hotel. No dia seguinte, os funcionários tentaram arrumar o quarto e encontraram a mulher morta.

O homem saiu do estabelecimento sem dar outras informações, levantando suspeita dos funcionários.

A Polícia Civil informou que os funcionários chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte da vítima.

Segundo a TV Bahia, a mulher, que não estava com os documentos para identificação, tinha sinais de estrangulamento e de espancamento.

Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciaram a investigação.