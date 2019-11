Mulher é esfaqueada diversas vezes pelo marido no Garcia

Uma mulher de 38 anos foi esfaqueada diversas vezes durante uma discussão com o marido, na tarde desta sexta-feira (15). O suspeito foi preso e a vítima foi socorrida com vida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está internada.

Mesmo ferida, a mulher conseguiu contar aos investigadores do posto policial do hospital que o motivo da briga foi ciúmes. O marido teria ficado transtornado e esfaqueou a esposa no peito, costas, cabeça, axila, ombro, coxa e no lado esquerdo do pescoço.

O casal mora no Garcia e a vítima foi socorrida por vizinhos para o HGE, onde deu entrada às 14h03. O estado de saúde dela não foi divulgado.

O marido dela foi preso e conduzido para a Central de Fragrantes, no Iguatemi, onde vai aguardar por audiência de custódia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.