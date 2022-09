Mulher é estuprada após negar dinheiro para drogas ao companheiro em Salvador

Uma mulher deu entrada no Hospital do Subúrbio com diversas marcas de agressão no último sábado (17). De acordo com a vítima, o agressor é o companheiro.

Dentre as agressões, em depoimento dado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Periperi, a vítima foi abusada sexualmente por ele. O caso aconteceu em Itacaranha, no Subúrbio de Salvador.

Segundo a mulher, o homem a estuprou depois que ela se negou a fornecer dinheiro para ele comprar drogas.

O autor já foi identificado e segue sendo aguardado na delegacia. Guias de perícia foram expedidas, segundo a Polícia Civil.