Mulher é filmada andando de moto apenas de calcinha e sutiã; vídeo

Uma mulher não identificada foi filmada viajando na garupa de uma moto usando apenas calcinha e sutiã em Cidade Ocidental, no interior de Goiás. A cena foi gravada por um motorista trafegava na região.

"Isso só acontece em Ocidental", disse o narrador enquanto filmava a mulher, que não usava capacete.

Viajar de moto sem capacete é uma violação considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade prevista ao condutor é de sete pontos na CNH, além de multa no valor de R$ 293,47.

A legislação também estabelece o recolhimento do veículo e a suspensão do direito de dirigir do motorista, que está assumindo o risco ao aceitar transportar o passageiro.