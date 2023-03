Mulher e liderança no mercado de trabalho

Acredito que a realização pessoal e o sucesso na carreira são frutos de muito preparo e, mais ainda, de dedicação e esforço para aprimorar nossas habilidades e competências. Para as mulheres, especialmente em se tratando de posições historicamente ocupadas por homens nas empresas, os desafios costumam ser ainda maiores, porque além das barreiras comuns a ambos os profissionais, elas precisam enfrentar, muitas vezes, o preconceito manifestado sob a forma de desconfiança, disparidade salarial e assédios, dentre outras.



Tenho certeza de que as empresas inclusivas costumam atrair e reter profissionais mais criativos, comprometidos e produtivos. Afirmo isso por experiência própria. Na Bracell Bahia ocupo posição de liderança, como gerente sênior de Operações da fábrica no Polo de Camaçari, e temos a consciência da importância da inclusão. Estabelecemos grupos de afinidade para promover em seus mais de 2 mil colaboradores questões de diversidade de gênero, raça, etariedade e pessoas com deficiência. E os resultados começamos a ver no dia a dia.



Falando especificamente sobre a questão de gênero, vale ressaltar que minha conquista foi possível, também, porque a empresa tem posto em prática o que ela diz sobre a importância da diversidade. Na Bracell Bahia, além de mim, outras duas mulheres conquistaram posições de liderança sênior, o equivalente a uma diretoria, nas áreas de Recursos Humanos e de Logística. Esta realidade mostra que a igualdade de oportunidades é positiva não apenas para as mulheres e homens que concordam com ela, mas também até para quem pensa o contrário porque a diversidade cria um ambiente mais rico para a busca de soluções, contribuindo para a prosperidade e desenvolvimento do negócio.



É fato que a minha realidade ainda não é a da maioria das mulheres que se dedicam profundamente à carreira, mas não encontra respaldo para seu crescimento profissional. Que mais e mais empresas estejam abertas a perceber que a igualdade de oportunidades entre ambos os sexos é, também, uma grande oportunidade para agregar percepções diferentes e fortalecer seus negócios, promovendo - ao mesmo tempo e inclusive fora do ambiente corporativo - o respeito à integridade de todas as mulheres.



Narana Trolin é gerente sênior de Operações da Bracell Bahia