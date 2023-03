Mulher é mantida refém por mais de 17 horas em carro por aplicativo no Pará

Uma mulher e seus três filhos foram mantidos reféns em Belém, capital do Pará, por um assaltante que tomou controle de um carro de aplicativo e manteve a família sob ameaça. As forças de segurança da capital paraense negociaram a libertação dos quatro, e o assaltante se rendeu após mais de 17 horas de ação.

Por volta das 12 horas desta quinta-feira, 9, o assaltante se rendeu, e só então libertou a mulher. O veículo alienado estava parado na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

Os primeiros a serem libertados foram os dois filhos mais velhos, ainda na madrugada de quarta para quinta. A filha mais nova, de 3 anos, ficou com a mãe até a manhã de quinta, quando a Polícia conseguiu negociar sua libertação.

Desde a noite de quarta, 8, a família estava sob o jugo do criminoso, que realizou uma tentativa de assalto a um veículo que trabalhava por aplicativos. O motorista foi expulso do veículo e fugiu para buscar ajuda. A mulher, de 26 anos, e os três filhos, de 10, 7 e 3 anos, ficaram reféns.

Ao longo da madrugada e da manhã de quarta para quinta-feira, 9, as forças policiais de Belém do Pará negociaram a libertação dos quatro familiares e a rendição do assaltante.