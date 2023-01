Mulher é morta a facadas em Juazeiro, e companheiro é suspeito

Uma mulher de 42 anos foi morta a facadas na madrugada do domingo (1º), em Juazeiro, no norte da Bahia. O principal suspeito de matar Gleiciane Cristina de Souza é o marido dela, que não teve o nome divulgado.

O crime aconteceu na Rua Eurico Gaspar Dutra, no bairro João XXII. Uma equipe da 75ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local e encontrou a vítima já sem vida dentro de um imóvel. Os PMs foram chamados depois que moradores denunciaram que um homem armado estava ameaçando pessoas com uma faca na rua. O suspeito conseguiu fugir ao notar a chegada do policiamento.

A PM diz que durante a ação os policiais foram informados que nas proximidades havia uma mulher ferida pelo suspeito, mas ao chegar na casa já a encontraram sem vida. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fez a perícia e removeu o corpo.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Juazeiro.